Sjeldent nordkoreansk besøk i Washington

Hensikten med besøket er å forberede et nytt toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un til sommeren.

Verken Nord-Korea eller USA har bekreftet at general Kim Yong-chol er i byen, men flere medier får bekreftet besøket av ikke navngitte kilder. En av dem sier til nyhetsbyrået AFP at Pompeo og Kim skal spise lunsj før de sammen drar til Det hvite hus. Utsendingen har med seg et brev fra den nordkoreanske lederen til Trump, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Amerikanske myndigheter er ekstra varsomme med å gå ut med opplysninger om besøket, fordi gjesten så sent som i november brått avlyste et planlagt møte med Pompeo i New York.

Til Vietnam?

Trump og Kim møttes i Singapore i juni, og nå jobbes det med å få til et nytt møte mellom de to. Vietnam har sagt seg villig til å være vert for møtet og kilder sier de logistiske forberedelsene alt er i gang. Både hovedstaden Hanoi og havnebyen Da Nang er nevnt som mulige steder. Thailand er også nevnt som et mulig vertsland.

Trump har gjentatte ganger gitt uttrykk for at han ønsker et nytt møte med den nordkoreanske lederen. Presidenten har skrytt hemningsløst av USAs diplomatiske innsats, og har hevdet at han har hindret en storkrig i Asia.

Tøværet på den koreanske halvøya startet da Sør-Korea forberedte OL i fjor. Regjeringen i Seoul og regimet i Pyongyang benyttet anledningen til kulturell og sportslig utveksling. Politiske møter fulgte og det hele toppet seg med toppmøtet mellom Trump og Kim.

Atomnedrustning

Kim forpliktet seg i toppmøtet til en fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya. Nord-Koreas leder ønsker sikkerhetsgarantier og en slutt på internasjonale sanksjoner. Men det er svært usikkert om fredsdiplomatiet vil lykkes.

– Det er en slags enighet om hva atomnedrustning betyr. Men det er åpenbart uenighet om hva som skal til for å komme dit – om atomnedrustning er slutten på prosessen eller selve prosessen, sier redaktør Jenny Town i nettavisen 38 North. Den utgis av tankesmia Stimson Center i Washington.

Hun sier amerikanerne normalt har forsøkt å hamre ut detaljene i avtalene før det holdes toppmøter, mens den type «lederdrevet» diplomati Trump legger opp til er mer vanlig i Asia.

– Folk har vært veldig skeptiske til denne ovenfra og ned-tilnærmingen, men vi vet ikke før vi har prøvd, tilføyer hun.

Kun timer før Nord-Koreas utsending landet i Washington torsdag, lanserte USAs en storstilt utvidelse av sitt missilforsvar. Da omtalte Trump Nord-Korea som en «ekstraordinær trussel».

