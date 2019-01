Tre politimenn frikjent for forsøk på å dekke over drap i USA

Utenriks

Dommer Domenica Stephenson mener dashcam-videoen som fanget opp skytingen, kun viser en side av konfrontasjonen, og at det ikke var noen tegn til at de tre politimennene forsøkte å dekke over skytingen.

– Bevisene viser det motsatte, at de vernet om videobeviset, sa hun.

Dermed har Stephenson forkastet påtalemyndighetens påstand om at politimennene løy da de forklarte at McDonald utgjorde en trussel selv etter at han ble skutt. Frikjennelsene gjelder tidligere etterforsker David March tidligere politioffiserer Josep Walsh og Thomas Gaffney.

Politimannen Jason Van Dyke (40) ble dømt for forsettlig drap og 16 tilfeller av grov vold, ett punkt for hvert av de 16 skuddene han avfyrte mot McDonald (17). Det var første gang på over 50 år at en politibetjent i Chicago ble dømt for drap i forbindelse med dødsfall påført under tjeneste.

Det var i oktober 2014 Van Dyke avfyrte skuddene mot McDonald, som i en svakt belyst gate gikk fra Van Dyke og hans politikolleger uten å adlyde ordre. McDonald bar på en kniv, og Van Dyke har framholdt at han følte seg truet av tenåringen.

Skytingen, som rammet en afroamerikaner, gjenreiste en årelang debatt i USA om politivold rettet minoriteter, samtidig som politiets advokater har framholdt at McDonald ikke adlød ordre og oppførte seg truende. Fredag skal Van Dyke få straffeutmålingen sin.

