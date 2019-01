Trumps advokat klargjør Russland-uttalelser

Utenriks

I et intervju med CNN onsdag kom Giuliani med en oppsiktsvekkende uttalelse om en slik mulighet, hvor han tilsynelatende la muligheten åpen for at en slik avtale faktisk fantes.

– Jeg sa aldri det ikke fantes en hemmelig avtale med Trump-kampanjen, eller med folk i valgkampapparatet, sa han til CNNs Chris Cuomo onsdag.

Sent torsdag kom advokaten med en ny uttalelse hvor han ønsket å spesifisere hva han mente.

– Jeg representerer kun presidenten, ikke valgkampstaben. Og jeg kan kun snakke om det jeg selv vet, som er at det ikke fantes en hemmelig avtale mellom Russland og valgkampstaben så vidt meg bekjent, sier han.

– Det ble ikke gjort noen avtale av president Trump på noe som helst vis. Og jeg har ingen kjennskap til noen avtale gjort av noen av de tusenvis av menneskene som jobbet med valgkampanjen, sier Giuliani.

Giulianis kommentarer kommer mens spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning jevnt og trutt går sin gang i det stille, med en mulig sluttføring i løpet av noen måneder.

Stadig vekk er det nye siktelser, innrømmelser av skyld og dommer for nære medarbeidere av Trump som er gransket, blant dem hans første sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans egen tidligere advokat Michael Cohen. Manafort har innrømmet at han delte data fra meningsmålinger med en russer under valgkampen. Ifølge CNN dreide det seg om to prorussiske ukrainske oligarker.

Giuliani hevder imidlertid at dette ikke utgjør noen sammensvergelse og lovbrudd, og at man deler den type data med alle.

