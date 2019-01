Tyskland ønsker å erklære land som trygt for å redusere migranter

Utenriks

Den tyske nasjonalforsamlingens underhus stemte fredag for å erklære Algerie, Marokko, Tunisia og Georgia som trygge land, for å redusere antall migranter, og for å gjøre asylprossessen mer effektiv.

Regjeringsforslaget trenger likevel godkjennelse av overhuset i den tyske nasjonalforsamlingen før det blir endelig vedtatt. Overhuset stemte ned et lignende forslag for to år siden.

Dersom lovforslaget trer i kraft, vil det også bli lettere for tyske myndigheter å deportere personer tilbake til de nevnte landene.

Tysk politikk er fremdeles preget av statsminister Angela Merkels avgjørelse i 2015 om å åpne grensene for å bistå i den enorme flyktningskrisen som rammet Europa det året. Hundretusener ble sluppet inn i landet det året, mange fra krigsherjede land som Afghanistan og Syria.

Debatten i landet har nesten fått regjeringen til å kollapse, og samtidig banet vei for det ytterliggående høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD), som har blitt landets største opposisjonsparti.

(©NTB)