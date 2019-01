Mistenkelige innskudd i kontoen til Bolsonaros sønn

Utenriks

Nyheten, som ble meldt på den respekterte radiokanalen Jornal Nacional, går ut på at 48 innskudd på 2.000 reais hver, i juni og juli 2017 ble satt inn i kontoen til Flavio Bolsonaro, som selv ble valgt inn i Senatet ved valget i fjor.

Totalt betyr det at 30.000 dollar ble satt inn i kontoen hans mens han satt i den lovgivende forsamlingen til delstaten Rio de Janeiro.

Det brasilianske kontrollorganet for finansvirksomhet (COAF) sier det er uklart hvor pengene kommer fra, men det at alle beløpene var like store og at de ble satt inn i en filial av en bank ved Rios lovgivende forsamling i seg selv er mistenkelig.

Nyheten kom dagen etter at brasiliansk høyesterett midlertidig suspenderte en gransking av transaksjoner på til sammen 300.000 dollar inn og ut av bankkontoen til Flavio Bolsonaros sjåfør.

Beløpet overgår med stor margin sjåførens lønn, og en av transaksjonene var en overføring fra hans konto til president Bolsonaros kones bankkonto på over 6.000 dollar.

Både Bolsonaro og sjåføren Fabricio Queiroz benekter alle anklager. Queiroz sier at pengene stammer fra en bigeskjeft med salg og kjøp av biler han driver på si.

President Bolsonaro har forsøkt å tone ned saken og sier at om det er gjort en feil, skal alt tilbakebetales. Han sier betalingen til kona var tilbakebetaling av et lån han ga sønnens sjåfør.

Saken er svært ubehagelig for presidenten som ble valgt på et løfte om nulltoleranse for korrupsjon, og lovte å få slutt på årevis med enorme bestikkelser som har undergravet tilliten til Brasils politikere.

(©NTB)