Nord-Korea og USA holder samtaler i Sverige

Utenriks

Lørdag sperret politiet et konferansesenter i Mälaren nordvest for Stockholm. En rekke biler ankom så stedet, og blant passasjerene var tidligere visegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson. Det melder flere svenske medier.

Svensk UD vil verken kommentere stedet for samtalene eller tidsplan, men bekreftet lørdag at USA og Nord-Korea møtes i Sverige, og at to toppdiplomater deltar.

– Det eneste jeg kan si er at UD bekrefter at Choe Son-hui fra Nord-Korea og Stephen Biegun fra USA er på vei til Sverige for å delta i rundebordssamtaler i mindre format med internasjonale eksperter, sier talsperson Buster Mirow Emitslöf i svensk UD til Aftonbladet.

Til sammen deltar rundt 30 representanter, ifølge avisen.

Også representanter fra Sør-Korea skal delta. Landets utenriksdepartement opplyser at Lee Do-hoon er på vei til Sverige, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Lee er Sør-Koreas utsending i sikkerhetsspørsmål på den koreanske halvøya. Fra svensk side skal utenriksminister Margot Wallström delta.

Fredag meldte Det hvite hus at USA og Nord-Korea er blitt enige om et nytt toppmøte mellom Trump og Kim i slutten av februar.

