Polen tar farvel med knivdrept ordfører

Rundt 3.500 mennesker er ventet å delta i seremonien, blant dem Polens president Andrzej Duda og EUs president Donald Tusk, som var en god venn av ordføreren. Duda har også erklært en nasjonal sørgedag.

Adamowicz, som har vært ordfører i Gdansk i 20 år, ble knivstukket i hjertet og magen under et veldedighetsarrangement søndag.

En 27 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Mannen har sonet en fengselsdom for et bankran han hevder å ikke ha begått og gir det tidligere regjeringspartiet Borgerplattformen (PO) skylden for dette. Ordføreren i Gdansk tilhørte tidligere dette partiet.

Stadig flere polakker mener drapsmannen ikke er den eneste som har skyld i saken, men også forekomsten av netthat og polarisering mellom ulike politiske partier i landet.

Politikere fra PO og det høyreorienterte regjeringspartiet PiS har i mange år ført en fiendtlig retorikk mot hverandre, noe deres respektive tilhengere også har gjort. Polske medier har sammenlignet drapet på Adamowicz med drapet på Polens daværende president Gabriel Narutowicz i 1992, som ble drept av en fanatisk nasjonalist i en tid Polen var rammet av tøylesløs hat.

