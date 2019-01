Politiet advarer prins Philip etter at han kjørte uten setebelte

Utenriks

Dronning Elizabeths ektemann ble avbildet bak rattet ved dronningens eiendom i Sandringham lørdag. Bildene viser at prinsen ikke har på seg setebeltet sitt, ifølge The Mirror.

Politiet i Norfolk sier at de har blitt gjort kjent med bildene, og at «sjåføren har fått noen passende råd».

– Vår reaksjon er standard for de gangene vi blir gjort kjente med bilder som viser slike forseelser, sier politiets talskvinne.

Torsdag ettermiddag havnet Prins Philips bil på siden i grøfta etter at han krasjet inn i en annen bil. I den andre bilen befant det seg to damer og ett spedbarn. De to damene ble lettere skadd, mens spedbarnet kom uskadd fra det hele.

Saken har blitt viet mye spalteplass i britiske medier, og har skapt en debatt om når eldre mennesker bør gi fra seg førerkortet og slutte å kjøre.

– Det er kun én person som kan be han slutte å kjøre. Men vil hun tørre å gjøre det, spør The Daily Mail og sikter til dronningen.

