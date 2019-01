Rajoelina tatt i ed som Madagaskars president

Utenriks

– For første gang siden vår uavhengighet ser vi et fredelig og demokratisk maktskifte, sa Rajoelina til den frammøtte folkemassen i hovedstaden. Selv ledet han en overgangsregjering fra 2009 til 2014 etter et militærkupp.

Rajoelina vant valget i desember etter at landets høyesterett avfeide klagen fra presidentkandidat Marc Ravalomanana, som hevdet fusk sto bak valgresultatet.

Rajoelina har en krevende jobb foran seg. Godt over halvparten av Madagaskars befolkning lever i ekstrem fattigdom. Den nye presidenten har lovet å restrukturere økonomien og levere «sterk vekst».

