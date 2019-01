Tshisekedi erklært valgvinner i Kongo

Utenriks

Dermed tar Tshisekedi over for Joseph Kabila, som har sittet ved makten i 17 år. Han kan tas i ed allerede tirsdag.

Kongo har ikke hatt et fredelig maktskifte siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960. Årets valg har allerede foregått mot et dystert bakteppe. Hundrevis har mistet livet i etniske og politiske sammenstøt på kongolesiske gater de siste månedene.

Opposisjonsleder Martin Fayulu krevde manuell omtelling av stemmene etter å ha anklaget Kongos valgkommisjon for å ha levert helt andre valgresultater enn tallene innhentet fra valglokalene. Kongos konstitusjonelle domstol slo fast at Fayulu ikke har lyktes i å bevise at resultater er uriktig.

Valgkommisjonens foreløpige resultater viste at presidentkandidat Felix Tshisekedi fikk 38 prosent av stemmene, foran Fayulu, som fikk 34 prosent. Fayulu har anklaget Kabila for å forfalske valgresultater i favør Tshisekedi.

Tidligere denne uken ble det imidlertid kjent at to lekkede valgdokumenter fra Kongos valgkommisjon avslørte at Fayulu vant med klar margin, ifølge Radio France International og andre medier som har samarbeidet med Congo Research Group.

Fayulu har også fått støtte av landets katolske kirke, som hadde 40.000 valgobservatører over hele landet, og som mener Fayulu fikk 61 prosent av stemmene. Samtidig har Den afrikanske union (AU) bedt Kongos regjering suspendere valgresultatene som følge av «alvorlig tvil». Unionen besluttet også å sende en delegasjon til landet.

