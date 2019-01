Valgtaper i Kongo ber folket anse han som landets nye president

Utenriks

Tshisekedi talte til jublende tilhengere kort tid etter at domstolen avviste opposisjonsleder Fayulus krav om en manuell omtelling etter anklager om valgfusk.

– Det er Kongo som vant. Dette er ikke en leirs seier over den andre. Jeg er aktiv i en kampanje om å forsone det kongolesiske folk. Landet vi skal forme skal ikke basere seg på splittelse, tribalisme og hat, men utvikling, fred og sikkerhet, sa Tshisekedi, som kan tas i ed allerede tirsdag.

Maner til protest

Samtidig maner en rasende Fayulu til nasjonale, fredelige protester. Fayulu ber også verdenssamfunnet ta avstand fra domstolens kjennelse, som han omtaler som et «konstitusjonelt statskupp».

Fayulus tilhengere framholder at Tshisekedis seier er et resultat av en avtale med nåværende president Joseph Kabila, etter at det viste seg at den offisielle kandidaten gjorde det dårlig, og at Tshisekedi bare blir en marionett for den avtroppende presidenten.

Kabila har sittet ved makten i 18 år. Den påtroppende presidenten er sønn av den avdøde opposisjonslederen Etienne Tshisekedi, men han regnes selv som relativt uerfaren.

Fayulu: Jeg er president

– Jeg anser meg nå som Kongos enestående og legitime president. Derfor ber jeg det kongolesiske folket ikke anerkjenne noen andre individer som på illegitimt vis hevder de har denne autoriteten. Kongolesere skal heller ikke adlyde noen ordre som kan komme fra et slikt individ, heter det i Fayulus uttalelse.

Opposisjonslederen ber også kongolesere følge artikkel 64 i Kongos grunnlov, som ber landets borgere stanse alle individer eller grupper som forsøker å tvinge til seg makten.

Fayulus krav om manuell omtelling kom etter anklager om at valgkommisjonen leverte helt andre valgresultater enn tallene innhentet fra valglokalene. Men Kongos konstitusjonelle domstol framholder at Fayulu ikke har klart å bevise dette.

Sprikende resultater

Valgkommisjonens foreløpige resultater viste at presidentkandidat Felix Tshisekedi fikk 38 prosent av stemmene, foran Fayulu, som fikk 34 prosent.

Tidligere denne uken ble det imidlertid kjent at to lekkede valgdokumenter fra Kongos valgkommisjon avslørte at Fayulu vant med klar margin, ifølge Radio France International og andre medier som har samarbeidet med Congo Research Group.

Fayulu har også fått støtte av landets katolske kirke (CENCO), som hadde 40.000 valgobservatører over hele landet, og som mener Fayulu fikk 61 prosent av stemmene. Også Frankrike bestrider resultatet.

Samtidig har Den afrikanske union (AU) bedt Kongos regjering suspendere valgresultatene som følge av «alvorlig tvil». Unionen besluttet også å sende en delegasjon til landet.

Usikker framtid

Utallige opprørs- og militsgrupper, elendig infrastruktur og gjennomkorrupte tjenestemenn gjør at mye kan gå galt på kort tid i Kongo, et land som er rikt på mineraler og naturressurser.

Landet har ikke hatt et fredelig maktskifte siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960. Kabila vant to blodige presidentvalg i både 2006 og 2011. Årets valg har foregått mot et dystert bakteppe.

En rekke voldelige sammenstøt i forbindelse med valget har endt i tap flere titalls menneskeliv, på toppen av voldsomme etniske kamper som ifølge FN tok livet av 890 mennesker i midten av desember. Landet går en høyst usikker framtid i møte.

(©NTB)