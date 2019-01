Kinesiske myndigheter: Forsker som skal ha genredigert tvillinger handlet alene

Utenriks

Den kinesiske forskeren vakte stor oppsikt da han på en biomedisinsk konferanse i november fortalte at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far. Målet skal ha vært å hindre at de ble smittet av viruset.

Nå har kinesiske etterforskere konkludert med at He Jiankui handlet alene og vil bli straffet for eventuelle brudd på loven.

Etterforskerne i den sørlige provinsen Guangdong mener He var ute etter personlig berømmelse og gevinst, ifølge nyhetsbyrået Xinhua. Forskeren skal ha skaffet midler på egen hånd og unngått tilsyn fra teknologiuniversitetet i Shenzhen.

Åtte par med hivpositiv far og hivnegativ mor har angivelig deltatt frivillig i Hes kliniske studie. Eksperimentet har ført til en tvillingfødsel, i tillegg til et embryo som ikke enda har blitt født. Alle tre vil forbli under medisinsk observasjon av offentlige helsemyndigheter.

Å redigere gener før eller under befruktning er høyst kontroversielt ettersom slike endringer kan gå i arv. Det er forbudt i mange land unntatt i laboratorieforsøk. Eksperter fra hele verden har fordømt eksperimentet.

Den kontroversielle forskeren skal ikke ha blitt sett offentlig siden konferansen, og ubekreftede meldinger har gått ut på at han holdes i husarrest på teknologiuniversitetet i Shenzen.

