Polen foreslår kompromiss om brexit

Det gjenstår å se om forslaget vil få noen støtte. Men det er et bidrag til debatten, mener Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz.

– Jeg har nettopp diskutert ideen med mine motparter Simon Coveney og Jeremy Hunt, og jeg mener dette er en av løsningene EU bør vurdere. Jeg vet ikke om det er mulig å få dette til, og om Irland er beredt på å gå inn for et slik forslag, men jeg har inntrykk av at det kan løse floken i forhandlingene, sier Czaputowicz til BBC.

Simon Coveney er utenriksminister i Irland, mens Jeremy Hunt er utenriksminister i Storbritannia.

Den polske utenriksministerens idé er å tidsavgrense brexitavtalens såkalte reserveløsning for Nord-Irland til fem år. Men det må være opp til Irland å avgjøre om EU skal gå videre med forslaget, understreker han.

Czaputowicz' forslag utgjør et eklatant brudd på EUs offisielle linje. EUs forhandlere har så langt vært urokkelige på at den såkalte reserveløsningen ikke kan tidsavgrenses.

Men en tidsavgrensning er nettopp det mange skeptiske britiske politikere har etterlyst. Deres frykt er at en reserveløsning uten en klar utløpsdato kan bli en felle for Storbritannia.

