Utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) får sine opplysninger fra et nettverk av kilder inne i det krigsherjede landet.

I forrige uke ble fire amerikanere, blant dem to soldater, drept i et selvmordsangrep som krevde totalt 16 liv i byen Manbij. IS tok på seg ansvaret for blodbadet.

(©NTB)