Venezuela: Soldater krever Maduros avgang

Tidlig natt til mandag publiserte en gruppe menn, kledd i militærutstyr og utstyrt med våpen, en video på sosiale medier. Der sier de at de ikke anerkjenner Maduros styre.

I videoen identifiserer en mann seg som sersjant Armando Figueroa. Han oppfordrer venezuelanerne til å gå ut i gatene.

Noen timer senere skjøt sikkerhetsstyrker tåregass mot en gruppe demonstranter i et fattig nabolag i Cotiza i hovedstaden, der beboere kastet stein mot politi utenfor en forlegning tilhørende nasjonalgarden.

– Landets væpnede styrker fordømmer denne type handlinger på det sterkeste, heter det i en pressemelding fra forsvarsdepartementet mandag morgen.

Departementet opplyser at soldatene som er identifisert i videoen, ble pågrepet natt til mandag lokal tid.

Videoen ble publisert mindre enn to uker etter at lederen av den opposisjonskontrollerte tilsidesatte nasjonalforsamlingen i Venezuela, Juan Guaido, sa at han er klar til å utfordre Nicolas Maduros presidentskap. I en tale 11. januar sa han at han trenger støtte fra folket, hæren og verdenssamfunnet før han kan utfordre Maduro.

To dager senere sendte det amerikanske utenriksdepartementet ut en uttalelse der det het at USA støtter Guaidos uttalelser.

