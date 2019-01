AfD går tilbake på meningsmåling

Utenriks

Målingen ble gjort av INSA mellom fredag og mandag, altså etter at det ble kjent at tysk sikkerhetstjeneste (BfV) trapper opp overvåkingen av partiet og medlemmene. Oppslutningen rundt partiet ligger nå på 13 prosent, ned 1,5 prosentpoeng fra uken før, og det laveste nivået på over et år, ifølge Bild.

I begynnelsen av oktober hadde partiet sitt høyeste nivå på målingene, med 18,5 prosent oppslutning.

AfD har beveget seg lenger og lenger til høyre siden det ble dannet i 2013, noe som har fått flere ledende medlemmer til å takke for seg.

I november lovet partiledelsen å rydde opp i egne rekker. Partileder Jörg Meuthen oppfordret medlemmer med antidemokratiske holdninger til å forlate partiet frivillig og truet ellers med eksklusjoner.

Partiledelsen utarbeidet samtidig en liste over organisasjoner medlemmene bør holde seg unna, blant dem den sterkt høyreorienterte populistbevegelsen Pro Chemnitz.

