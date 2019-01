ELN krever garantier fra regjeringen i Colombia

Utenriks

Fram til nå har ELNs timanns fredsdelegasjon fått bo i Cuba av hensyn til de skjøre fredsforhandlingene. Forhandlingene har imidlertid stått på stedet hvil og etter bilbombeangrepet i Bogota der 21 personer mistet livet, gjeninnførte Colombias president Ivan Duque arrestordrer mot lederne i geriljagruppen.

I et intervju med nyhetsbyrået AFP sier delegasjonsleder Pablo Beltran i ELN at han håper regjeringen nå vil gi dem garantier for at de får returnere til Colombia. Han legger til at selv om gruppa har tatt ansvar for bilbomben som rammet General Santander nasjonale politihøyskole, så var det «bare et svar på angrep fra regjeringen».

– Ingen kan kreve at vi sitter på hendene våre hvis vi blir angrepet, sier Beltran.

Han legger imidlertid til at han ønsker at spenningene mellom partene kan roe seg, slik at fredsforhandlingene kan gjenopptas.

Beltran hevder at verken delegasjonen på Cuba eller ELNs sentrale ledelse visste noe om angrepet i Bogota på forhånd.

– Vi visste ingenting, selvfølgelig. Vi har vært i Cuba i åtte måneder. Planene til våre styrker i Colombia avhenger ikke av oss, sier han.

Samtidig sier Beltran at det ikke er snakk om at en utbrytergruppe fra ELN står bak bilbomben.

Cuba har som vertskap for fredsforhandlingene fordømt bombeangrepet fredag. Myndighetene i landet har antydet at de vil følge retningslinjene om forhandlingene blir avblåst for godt, hvilket vil være at delegasjonen gis 15 dager til å returnere til Colombia.

