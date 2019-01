Fakta om Julia Timosjenko

Utenriks

* Julia Timosjenko ble født 27. november 1960 i Dnipropetrovsk, øst i Ukraina.

* Utdannet økonom og bygde seg opp en milliardformue som eier av et gassfirma.

* Energiminister i 2000, men fikk sparken på grunn av sin tette forbindelse til fremtredende oligarker og Ukrainas daværende president Leonid Kutsjma.

* En av lederne for massedemonstrasjonene i 2004, den såkalte oransjerevolusjonen. Det førte til at valget av Viktor Janukovitsj som president ble annullert, og det ble holdt omvalg. Valget ble deretter vunnet av opposisjonen.

* statsminister fra januar 2005 til mars 2010.

* Ved presidentvalget i 2010 tapte hun mot Janukovitsj i andre runde.

* I oktober 2011 ble Timosjenko dømt til sju års fengsel for maktmisbruk etter at hun inngikk en gasskontrakt med Russland under sin statsministerperiode i 2009.

* I Ukrainas forhandlinger om en samarbeidsavtale med EU i 2013 var ett av EUs krav at Timosjenko skulle få reise til Tyskland for å få behandling for ryggplager. Samarbeidsavtalen ble aldri underskrevet.

* Ukrainas folkevalgte endret 21. februar 2014 straffeloven slik at Timosjenko kunne løslates dagen etter. Kort tid etter reiste hun til Berlin for behandling.

* Tirsdag 22. januar 2019 kunngjorde hun at hun stiller til presidentvalget som holdes 31. mars.

(Kilde: BBC, Ritzau)