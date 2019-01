Indisk fiskebåt med migranter forsvunnet

Utenriks

Båten dro fra Munambam i Kerala 12. januar. Ifølge en person pågrepet i saken skulle den til New Zealand. Politiet har funnet identifikasjonspapirer og mer enn 70 vesker og bager som de reisende har etterlatt.

–Bagasjen er full av tørrvarer og klær, hvilket tyder på at de var forberedt på en lang reise, sier MJ Sojan i politiet.

Både indisk kystvakt og andre myndigheter har lett etter båten uten å ha funnet tegn til den.

For å komme seg helt til New Zealand, må båten ta seg over 1.100 mil gjennom noen av verdens tøffeste farvann, ofte utsatt for sykloner og stormer. Stephen Vaughan i New Zealands tollmyndigheter opplyser at det innebærer stor fare for liv og helse å legge ut på en slik ferd. Om man klarer å komme fram, blir man satt i forvaring i opptil seks måneder, med mulighet for 28 dagers forlengelse om gangen.

Til tross for at New Zealand ligger vanskelig til, er det et mål for menneskesmuglere, mener Vaughan.

(©NTB)