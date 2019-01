Kina-eksperter med brev til president Xi Jinping

Utenriks

Brevet er undertegnet eksperter på Kina og kinesiske forhold fra hele verden og er sendt til president Xi Jinping. Det slås fast at pågripelsen av de to canadierne sender et bekymringsfullt signal til alle som jobber med politikk og forskning i Kina.

Kina pågrep den tidligere diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor 10. desember i det som regnes for å være et forsøk på å presse Canada til å løslate Huawei-toppen Meng Wanzhou, som ble pågrepet i Canada 1. desember. Hun var etterlyst i USA.

I brevet som ble offentliggjort mandag framgår det at Kovrig jobbet i Kina som ekspert på Asia for tenketanken International Crisis Group. Ifølge brevet var han engasjert i arbeidet med å bygge forhold mellom Nord-Korea, Kina, Canada og USA.

Både Kovrig og Spavor hylles som brobyggere mellom Kina og resten av verden. Kina-ekspertene skriver at pågripelsene gjør at skribenter vil bli mer forsiktige med å reise til Kina fra nå av.

