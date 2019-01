Labour vil ha avgjørelse om ny folkeavstemning

Utenriks

Spørsmålet om en ny folkeavstemning har splittet Labour, og Corbyn selv er etter sigende dypt skeptisk til ideen.

Men nå har partiet likevel bestemt seg for å legge forslaget på bordet.

I et vedtaksforslag som ble lagt fram i Underhuset mandag kveld, krever Labour at regjeringen må utelukke en «katastrofal» brexit uten avtale, og at Parlamentet må få siste ord.

Det betyr at de folkevalgte må få stemme over to forslag, ifølge Labour:

* En alternativ plan for brexit der Storbritannia går inn for en tollunion med EU og et tett forhold til EUs indre marked, med sterke garantier for arbeideres rettigheter og miljøstandarder.

* En ny folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU.

Vil utelukke «no deal»

Det er verdt å merke seg den nøyaktige ordlyden i forslaget. Labour gir nemlig ikke gir svar på om partiet offisielt vil støtte en ny folkeavstemning om EU-medlemskap.

Ifølge Corbyn må alle alternativer legges på bordet. Det eneste han ønsker å utelukke, er «no deal», det vil si et scenario der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

– Vårt forslag vil gi parlamentarikerne anledning til å stemme over ulike alternativer for å få slutt på brexitstillstanden og forhindre det kaoset «no deal» vil føre til, sier Corbyn.

Krav om utsettelse

Ifølge britisk presse virker det usannsynlig at Labours forslag vil få flertall, ettersom dette vil kreve at også konservative parlamentarikere støtter forslaget. Det vil etter alt å dømme sitte langt inne når det er Corbyn som har fremmet det.

Et annet forslag gis derimot gode sjanser til å få flertall. Det er fremmet av Yvette Cooper fra Labour, men støttes av folkevalgte fra begge sider av Underhuset. Forslaget går ut på at regjeringen må be EU om å utsette brexit til nyttår hvis ingen skilsmisseavtale er godkjent av Underhuset innen 26. februar.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller uten avtale. En utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs medlemsland gir enstemmig støtte til det.

Oppgjør neste uke

Vedtaksforslagene er lagt fram etter at statsminister Theresa May holdt en orientering om brexit i Underhuset mandag ettermiddag.

Mays forslag er at de folkevalgte skal få stemme over de ulike vedtaksforslagene tirsdag 29. januar, på dagen to måneder før den planlagte skilsmissen.

Hennes eget standpunkt er at folkeavstemningen fra 2016 må respekteres, og at en ny folkeavstemning vil kunne undergrave velgernes tillit til demokratiet og føre til enda dypere politisk splittelse i Storbritannia.

May har også avvist kravene om utsettelse og garantier for at Storbritannia ikke vil forlate EU uten avtale. I stedet håper hun på å vinne flertall for en forbedret versjon av avtalen hun selv har forhandlet fram.

(©NTB)