Spionanklaget amerikaner i retten i Moskva

Utenriks

Paul Whelan, en tidligere marinesoldat som også har britisk, canadisk og irsk statsborgerskap, risikerer opp til 20 års fengsel om han blir funnet skyldig. Det er ventet at varetektsfengslingen blir forlenget.

Pågripelsen av Whelan har ført til spekulasjoner om at russerne kan bruke ham til å bytte mot en av russerne som er pågrepet i USA, for eksempel våpenaktivisten Maria Butina, som allerede har tilstått at hun opptrådte som utenlandsk agent i USA.

Butina brukte sitt medlemskap i våpenorganisasjonen National Rifle Association til å få tilgang til republikanske politikere.

(©NTB)