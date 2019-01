Barnier: Ikke nok å være mot «no deal»

Utenriks

– Det er viktigere enn noensinne å forberede et «no deal»-scenario, advarte Barnier i en tale i Brussel onsdag.

«No deal» vil si et scenario der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass. Dette vil automatisk vil bli resultatet hvis det ikke foreligger noen avtale, forklarte Barnier.

– Motstand mot «no deal» vil ikke forhindre «no deal» fra å skje. For å stoppe «no deal», kreves det et positivt flertall for et annet alternativ, sa han.

Opposisjonen i Storbritannia har den siste tida kommet med høylytte krav om at statsminister Theresa May må garantere at hun ikke vil ta landet ut av EU uten avtale.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU den 29. mars, med eller uten avtale.

