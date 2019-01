Buzzfeed slår tilbake mot Trumps advokat

Utenriks

Nettstedet Buzzfeed har fulgt saken rundt presidentens engasjement i å bygge et Trump Tower i Moskva tett, og hevder at det var Donald Trumps drøm i 30 år å utvide eiendomsimperiet sitt til Russland.

I et intervju med New yorker sier Trumps advokat Rudy Giuliani derimot at det aldri forelå noen planer om «Trump Tower Moscow», det var bare på tankestadiet og kom aldri lenger enn en ikke-bindende intensjonsavtale.

– Ingen penger ble noen ganger betalt, ingen planer ble laget. Det var ingen skisser. Ingenting i mappa. Det skjedde aldri noe med det, sier Giuliani om prosjektet.

Buzzfeed News legger tirsdag kveld fram dokumenter som tyder på noe annet. De sitter på flere hundre sider med forretningsdokumenter, eposter, tekstmeldinger og arkitekttegninger, samlet inn gjennom et år med graving i saken. Tegningene viser at Trumps bygg i Moskva skulle bli Europas høyeste bygning, en konstruksjon i glass, med luksusleiligheter og et eget spa oppkalt etter datteren Ivanka.

Ifølge Buzzfeed har Trump skrevet i sin egen bok «The Art of the Deal» om drømmen om å utvide til Russland, og om hvordan han så muligheten åpne seg da han var der i 2013.

Verken The Trump Organization, Giuliani, Ivanka Trump eller Det hvite hus har svart på Buzzfeeds henvendelser i forbindelse med saken.

