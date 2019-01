Sør-Korea anklager Japan for provokasjon

Utenriks

Flyet fløy i mellom 60 og 70 meters høyde nær et sørkoreansk marinefartøy, sier en sørkoreansk forsvarstalsmann onsdag.

Både Sør-Korea og Japan er nære allierte til USA og økonomiske partnere, men konflikter om militære spørsmål og krigen som har vært mellom de to landene skaper trøbbel for samarbeidet.

Sør-Korea anklaget også i desember et japansk patruljefly for å fly for nært et sørkoreansk marinefartøy som reddet en nordkoreansk fiskebåt. Japan sier fartøyet rettet våpnene sine mot flyet, noe Sør-Korea nekter for.

