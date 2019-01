Amerikanske diplomater forlater ikke Venezuela

Utenriks

Maduro sa i en TV-tale onsdag at han bryter Venezuelas diplomatiske forbindelser med USA og ga samtidig amerikansk personell 72 timer på å forlate landet.

I en uttalelse fra USAs utenriksminister timer senere sier Mike Pompeo at USA ikke anerkjenner Maduro som Venezuelas rettmessige president. USA mener derimot Venezuelas opposisjonsleder, Juan Guaidó som har utropt seg selv til fungerende president, er landets leder nå.

– Derfor anser USA ikke at tidligere president Nicolás Maduro har den juridiske myndighet til å bryte diplomatiske forbindelser med USA eller å erklære våre diplomater persona non grata, skriver Pompeo.

Han advarer samtidig om konsekvensene om noen truer amerikanere eller USAs aktivitet i Venezuela.

– USA vil iverksette nødvendige tiltak og stille til ansvar enhver som setter sikkerhet og trygghet i fare for vårt formål og våre ansatte, sier Pompeo.

Han oppfordrer videre militæret og sikkerhetsstyrkene i landet til å sørget for sikkerheten i landet, både for folket og for amerikanerne.

(©NTB)