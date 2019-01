ESB holder renten uendret på 0 prosent

Utenriks

Rentenivået kommer til å være slik «i hvert fall gjennom sommeren 2019», sier en talsperson etter torsdagens rentemøte. Rentenivået for innskudd i sentralbanken er på -0,4 prosent, noe som betyr at banker må betale ESB for å plassere sine penger der.

Sentralbanksjef Mario Draghi sa tidligere denne måneden at økonomien i eurosonen, til tross for tegn til stagnasjon den siste tiden, «ikke er på vei mot noen resesjon». Prisveksten lå i forrige måned like under ESBs inflasjonsmål på 2 prosent.

Draghi holder pressekonferanse senere torsdag ettermiddag.

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte denne uken sin prognose for 2019 for de 19 eurolandene til en økonomisk vekst på 1,6 prosent, noe som er litt under ESBs egen prognose på 1,7 prosent.

