Hetebølge, tørke og varmerekorder i Sør-Australia

Australias meteorologiske institutt registrerte torsdag temperaturer på opptil 49,5 grader celsius nord for Adelaide, og hele 47,7 grader inne i selve byen. Med det var den 80 år gamle varmerekorden fra 1939 slått med god margin.

Også i 13 andre byer og tettsteder rundt om i delstaten Sør-Australia opplevde innbyggerne en hete ingen andre har vært i nærheten av siden registreringene begynte.

Helsemyndighetene har rykket ut og bedt folk være varsomme etter at minst 44 mennesker har blitt behandlet for varmerelaterte sykdommer i løpet av de siste 24 timene.

– Husk å sjekke innom eldre venner, slektninger og naboer, samt andre som føler seg uvel, skriver de på Twitter.

Fiske- og hestedød

Også dyrene i Australia er rammet hardt av hetebølgen, som har pågått siden forrige uke. Australske myndigheter opplyser at de har måttet avlive mer enn 50 rabiate hester etter at de fant over 90 døde eller døende villhester nær et inntørket vannhull.

I tørkerammede østlige deler av Australia ble det i forrige uke funnet mer enn 1 million døde fisk langs breddene av et av de største elvesystemene i området, og ytterligere 1.000 ble funnet 900 kilometer unna nord i South Wales mandag.

Bønder i Vest-Australia opplyser de har måttet avlive mer enn 2.500 rabiate kameler som har tatt seg inn på folks eiendom og forsynt seg av verdifulle vann- og matressurser den siste måneden.

– Nå som klimaendringene allerede er i ferd med å ramme oss, venter vi at disse nødssituasjonene kommer til å oppstå stadig oftere. Likevel er ingen ordentlig forberedt på å takle dem, sier David Ross, leder for urbefolkningsrådet i Sør-Australia.

Forfriskninger

For å takle temperaturene har tusenvis av mennesker strømmet ut til strendene i Sør-Australia for å kjøle seg ned i havet, mens hundrevis har søkt ly i kjøpesentre. Ved Red Lion Hotel ble det delt ut gratis øl til gjestene, som sto opptil en time i kø i 45 grader celsius.

I dyreparken i Adelaide har skilpaddene fått kluter med kaldt vann, wallabyene har fått isbiter å suge på, mens hyenene har tatt seg forfriskende dukkerter i dyreparkens bassenger.

Varmen går også ut over en del av de kommunale tjenestene i Sør-Australia, og busstjenesten SunCity har blant annet blitt tvunget til å slutte å kjøre. Brannvesenet følger på sin side nøye med på 13 områder der det er stor fare for skogbrann, og har utstedt totalforbud mot båltenning.

