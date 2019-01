Minst sju drept i opptøyene i Venezuela

Utenriks

Titusener av mennesker demonstrerte onsdag i Caracas og andre venezuelanske byer, der situasjonen er svært spent mellom tilhengere og motstandere av Maduro.

Ifølge myndighetene er sju av demonstrantene mot Maduros regime omkommet ulike steder i landet.

Venezuelan Observatory of Social Conflict opplyser til AFP at dødstallet er kommet opp i 13 personer på to dager, de fleste er døde etter å ha blitt skutt.

Talsperson for opposisjonen Freddy Superlano sier at fire personer ble skutt og drept, mens ytterligere tre er såret i den sørvestlige byen Barinas. En talsperson for en menneskerettighetsgruppe i Tachira melder om tre drepte i byen San Cristóbal onsdag.

Opposisjonslederen Juan Guaidó har utropt seg selv til president i Venezuela. Han støttes av USA og flere høyreorienterte ledere i regionen, men ikke hæren.

(©NTB)