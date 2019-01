Svensk luftrom krenket av russiske kampfly

Utenriks

I en uttalelse torsdag heter det at et IL 20-overvåkingsfly og to russiske Sukhoi Su-27-kampfly lørdag fløy over den sørlige svenske byen Karlshamn, rundt 135 kilometer nordøst for kystbyen Malmö.

Dette ble gjort uten Sveriges tillatelse, og forsvaret har varslet den svenske regjeringen om hendelsen, opplyses det.

Krenkingen av svensk luftrom skjer mens det er økende militær aktivitet i området rundt Østersjøen. Den siste tiden har det kommet flere meldinger om at russiske kampfly har krenket luftrom, og om økende tilstedeværelse fra russiske sjøfartøy.

Russland har så langt ikke kommentert hendelsen.

