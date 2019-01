130.000 boliger uten strøm i hetebølge i Melbourne

Utenriks

Audrey Zibelman er administrerende direktør i det australske energimarkedsbyrået, som forvalter det nasjonale elnettet. Hun sier tre overopphetede, kulldrevne generatorer sluttet å fungere i Victoria, og en fjerde trolig må stenge fredag. For å sørge for at etterspørselen etter kraft ble møtt, måtte nettet skrus av i perioder på opptil to timer for andre områder, for å forsyne områdene som hadde mistet sin strømtilførsel. Zibelman opplyser at viktige tjenester som sykehus vil bli skjermet.

Ifølge nettmediet The Age, som har tatt en ringerunde, dreier det seg om rundt 130.000 husstander som er uten strøm, i tilstander som beskrives som «bare marerittaktige».

Melbourne, delstatshovedstad i Victoria har 5 millioner innbyggere. Det var spådd 44 grader fredag og i så fall byens varmeste dag siden den tragiske lørdagen 7. februar 2009, kjent som «Black Saturday» da det var 46,6 grader, og 173 personer omkom i branner som ødela over 2.000 hjem i Victoria.

Den pågående hetebølgen i denne delen av Australia har ført til stor risiko for nye branner.

Torsdag tangerte Adelaide heterekorden fra «Black Saturday» med 46,6 grader.

I byen Port Augusta i South Australia var det torsdag 49,5 grader. Ifølge det meteorologiske instituttet i landet ligger det an til å bli tidenes varmeste januar.

