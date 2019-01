Australsk statsråd kaller moteikon «smakløs»

Utenriks

Dutton er ikke selv mest kjent for å være et ikon i klesveien, og den tidligere politimannen fra Queensland raste mot Wintour etter at hun kritiserte regjeringen i Australia for homopolitikken i landet.

Wintour holdt en tale under et arrangement i forbindelse med tennisturneringen Australian Open i Melbourne torsdag og kommenterte at statsminister Scott Morrison framstår som «bakvendt på alle måter» når det gjelder rettigheter for LHBTQ-personer.

Hun stilte spørsmål ved hvorfor regjeringen er så trege med å fjerne skolers rett til å diskriminere homofile studenter og lærere.

– En regjeringen burde beskytte sitt folk, ikke gjøre det uklart hvorvidt de vil bli akseptert, sa hun.

Fredag slo Dutton tilbake på frokost-TV.

– Jeg syns det var litt smakløst, for å være ærlig, sa han på Nines Today Show.

– Noen som kommer her for å kritisere, å komme med en uttalelse som ikke er faktisk korrekt, er i ganske dårlig forfatning, sa han.

Han bemerket deretter at Wintour synes å stortrives med medieoppmerksomhet og ønsket henne lykke til med det, noe Vogue-redaktøren kanskje klarer seg uten. Det amerikanske nettstedet Forbes satte i 2017 Wintour øverst på sin liste over de mektigste kvinnene i underholdning og medier i verden.

Tidligere utenriksminister Julie Bishop sier for øvrig til avisa The Australian at hun syns Wintour hadde flere gode poeng i talen sin.

Wintour er blant annet karikert i motefilmen «The Devil Wears Prada» fra 2006, der Meryl Streep spiller henne som rollefiguren Miranda Priestly.

(©NTB)