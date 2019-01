FN-rapportør skal granske Khashoggi-drapet

Utenriks

Den regimekritiske journalisten ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, for deretter å bli partert. Liket er aldri funnet.

Saudi-Arabia har erkjent drapet og lovet å straffe de skyldige, men Tyrkia og internasjonale menneskerettsorganisasjoner krever en uavhengig gransking.

Uavhengig gransking

Til uka reiser FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, til Tyrkia for å granske hva som skjedde.

– Jeg skal lede en uavhengig internasjonal gransking av drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, og arbeidet begynner når jeg besøker Tyrkia fra 28. januar til 3. februar, opplyser Callamard til Reuters.

– Mine funn og anbefalinger vil bli lagt fram under juni-sesjonen til FNs menneskerettsråd, opplyser hun videre.

Vil ha dødsstraff

Saudi-Arabia nekter for at landets myndigheter beordret drapet på den regimekritiske journalisten, som levde i eksil i USA og skrev for Washington Post.

Myndighetene i Riyadh hevder videre å ha pågrepet 21 personer som var involvert i drapet, og at elleve av dem vil bli stilt for retten. Påtalemyndigheten i landet har opplyst at de vil legge ned påstand om dødsstraff for fem av dem.

Lederen av Human Rights Watch, Kenneth Roth, mener FN burde ha satt i verk en langt mer omfattende gransking og viser til at Callamard, i likhet med alle andre spesialrapportører, er en ubetalt ekspert som ikke opptrer på vegne av verdensorganisasjonen.

Kronprinsen

– Khashoggi-saken er for tiden fastlåst. Det foreligger en rekke beviser som peker i retning av at drapet ble beordret av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin-Salman, sier Roth.

– Vi mener FN bør starte gransking, men FNs generalsekretær António Guterres forsøker desperat å hindre dette fordi han ikke ønsker å fornærme saudiaraberne, sier Roth.

Selv om Callamard ikke opptrer på vegne av FN, håper Roth likevel at hun vil bidra til å kaste lys over hvem som ga ordren til å drepe Khashoggi.

