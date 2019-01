Hammond tror på kompromiss med EU

Utenriks

Den britiske finansministeren sier han tror EU kan være villig til å inngå et kompromiss med Storbritannia som gjør det mulig for britiske folkevalgte å støtte utmeldingsavtalen som ble nedstemt i Underhuset i forrige uke.

I et intervju med BBC i Davos fredag i forbindelse med Verdens økonomiske forum, sa Hammond at han ikke tror EU kommer til å endre på sitt grunnleggende standpunkt når det gjelder avtalens kontroversielle reserveløsning for Nord-Irland.

– Men ut fra hva jeg hører fra europeiske politikere og kommentatorer jeg har snakket med her i Davos, er det nå en prosess i gang der man tenker veldig hardt på hvor EU har satt grensene, og på om grensene virkelig trenger å gå akkurat der, sa han.

Den såkalte reserveløsningen for Nord-Irland er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen løsning kommer på plass.

Men løsningen er blitt dypt kontroversiell i Storbritannia. Det skyldes frykt for at den skal kunne bli en «felle» som fanger britene i en uønsket tollunion med EU på ubestemt tid.

