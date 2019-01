Irland varsler soldater på grensen ved brexit uten avtale

Utenriks

Det sier Varadkar til Bloomberg ved World Economic Forum i Davos.

Han sier at grensa i verste fall må ha «folk i uniform», og at det kan bli behov for «kameraer, fysisk infrastruktur, muligens politifolk eller militære styrker for å styrke den».

– Problemet er at de, i kontekst av irsk politikk og historie, kan bli et mål, sier han om den mulige tilstedeværelsen ved grensa.

«Backstop» nødvendig

Varadkar sier man er avhengig av reserveløsningen for irskegrensa, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland, i en eventuell brexitavtale for å forhindre dette.

Backstopen er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen løsning kommer på plass. Hovedgrepet er at det da skal innføres en midlertidig tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland underlegges store deler av regelverket for det indre marked. Formålet er å garantere fri flyt av varer over grensa mellom Irland og Nord-Irland, noe som regnes som avgjørende for fredsprosessen på øya.

Men løsningen er blitt kontroversiell i Storbritannia. Det skyldes frykt for at den skal kunne bli en «felle» som fanger britene i en uønsket tollunion med EU på ubestemt tid. Skeptiske røster krever derfor en absolutt grense for hvor lenge løsningen kan vare, alternativt en klausul som gjør det mulig for britene ensidig å trekke seg fra løsningen.

Gjort til offer

Varadkar gir lite håp til Storbritannias statsminister Theresa May om at nødløsningen kan svekkes, og i stedet spurte han hvorfor Irland, som ifølge ham er «gjort til offer» av brexit, konstant skal måtte inngå kompromisser.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars, men May har ikke klart å forhandle fram en skilsmisseavtale som Parlamentet har godkjent.

Etter brexit vil det være Irlands 500 kilometer lange grense fra byen Derry i Nord-Irland til Dundalk i sør som utgjør EUs grense til Storbritannia.

