Ennå ikke trygt for rohingya-flyktninger å vende hjem til Myanmar

Utenriks

Myanmar er blitt sterkt kritisert av mange land og menneskerettighetsgrupper for den statsstøttede volden mot etniske minoriteter, og for å ha jaget muslimske rohingyaer ut av landet.

Yanghee Lee, som er FNs spesialutsending for menneskerettigheter i Myanmar, kritiserte også India og Saudi-Arabia for deres behandling av rohingya-flyktninger etter at flere er deportert til Bangladesh.

Lee har nylig tilbrakt ti dager i Thailand og Bangladesh, der hun har snakket med flyktninger fra Myanmar, FN-organisasjoner og internasjonale eksperter. Hun har imidlertid ikke fått lov å besøke Myanmar.

Over 700.000 muslimske rohingyaer har søkt tilflukt i Bangladesh siden 2017 da myanmarske militære satte fyr på landsbyene deres i delstaten Rakhine, drepte mange og jaget resten over grensa til Bangladesh.

Lee mener at Myanmars behandling av rohingyaene bærer preg av folkemord, og sier at det er klart at de ikke kan vende hjem i nærmeste framtid.

Bangladesh forsøkte i fjor å iverksette repatriering av noen rohingyaer etter at det var inngått en avtale med myanmarske myndigheter, trass i at FN og menneskerettighetsgrupper mente det ikke var trygt. Repatrieringen ble imidlertid utsatt da de færreste turde å vende hjem.

(©NTB)