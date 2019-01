Gutt som falt i brønn i Spania, er funnet død

Utenriks

Gutten falt ned i den hundre meter dype og 30 centimeter brede brønnen i Totalán ved Málaga 13. januar.

Ifølge avisa El País og andre spanske medier nådde redningsarbeiderne fram til liket av gutten natt til lørdag.

Gutten, som heter Julen Rosello, lekte på eiendommen som tilhørte en annen familie, da han ble sett da han falt ned i det trange hullet som var boret opp ulovlig i et forsøk på å komme ned til grunnvannet.

Redningsarbeidere måtte bore et nytt hull inn fra siden for å komme til ham siden hullet var for trangt til at en voksen person kunne fires ned.

(©NTB)