Hizbollah advarer Israel mot angrep på Syria

Lederen for Hizbollah, Hassan Nasrallah, henvendte seg direkte til Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han i et intervju med TV-kanalen al-Mayadeen advarte mot at en misforståelse kan kaste regionen ut i krig.

Han sa at Israel hittil ikke har greid å undergrave den syriske regjeringen, jage Iran ut av Syria eller hindre Hizbollah i å skaffe seg avanserte våpen. Han gjorde det klart at Syria og Hizbollah når som helst kan endre strategi og angripe Tel Aviv.

Israel har den siste tiden trappet opp angrepene mot angivelig iranske mål i Syria. Landet har i tillegg bekreftet angrepene i større gard enn tidligere, en endring fra tidligere strategi der Israel ikke kommenterer slike angrep.

Israel sier at deres første angrep var mot anlegg som de hevder tilhører Iran, og at de var svar på raketten som Irans al-Quds-styrke søndag skjøt mot israelskokkuperte Golan.

