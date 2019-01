Kraftig uvær på tyrkiske turiststeder

Utenriks

Lørdag passerte den femte virvelstormen på fire dager over provinshovedstaden Antalya. Tolv mennesker er skadd, og flere busser veltet, ifølge det engelskspråklige nettstedet Daily Sabah.

To fly og et politihelikopter fikk store skader da uværet herjet den internasjonale flyplassen på stedet, men normal flytrafikk kunne senere gjenopptas.

Rundt om i provinsen har over 200 bygninger fått skader, strømledninger er blåst ned, og trær har falt over veier. Torsdag mistet to personer, blant dem et barn på 13 år, livet i stormene.

(©NTB)