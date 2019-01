Ni skadd etter mulig gasseksplosjon i Haag

Utenriks

Det var en lavblokk i den tett befolkede bydelen Laakkwartier som ble rammet.

Nødetatene rykket raskt ut til stedet, og redningsarbeidet pågikk fortsatt søndag kveld. Arbeidet gjøres vanskeligere av at bygningen fortsatt er ustabil, melder TV-kanalen NOS.

Minst en person er fortsatt fanget i ruinene. Han er i live og kommuniserer med brannvesenet. Tre personer er alt blitt reddet ut fra det sammenraste huset.

Gasseksplosjon

Brannvesenet i Haag skriver på Twitter at ni personer ble skadd i ulykken, og at sju av dem er sendt til sykehus. Skadeomfanget er så langt ikke kjent. Brannvesenet sier det ikke er noe som tyder på at andre sitter fast etter ulykken.

Redningsmannskapene mistenker at det kan ha vært en gasseksplosjon, melder nyhetsnettstedet District8.

Avisa De Telegraaf skriver at det er fare for at en annen del av bygningen også kan kollapse, og at beboere i nærliggende hus blir evakuert. De skriver at politiet har hatt hunder på stedet for å lukte seg fram til folk i ruinene. Brannmannskapene sjekket også i boliger i området for mulige skadde etter eksplosjonen.

– Forferdelig ulykke

De Telegraaf har snakket med en mann som arbeidet i en kafé like ved. Han sier bakken ristet og at han «så røyk over alt».

Han sier også at han så en frisør som jobber i området løpe bort og dra en kvinne ut av ruinene etter eksplosjonen.

Ordføreren i Haag, Pauline Krikke, kaller eksplosjonen en «forferdelig ulykke» og forsikrer ofrene om at de vil få hjelp.

