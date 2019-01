Flere døde og 279 fortsatt savnet etter demningsbrudd i Brasil

Utenriks

Letearbeidet går langsomt på grunn av de enorme gjørmemassene som ble frigjort da demningen brast. Noen steder er gjørmesjøen så dyp som åtte meter. Håpet om å finne overlevende begynner å svinne hen, og ingen ble funnet levende under letingen søndag. Mandag er det fire dager siden ulykken.

Ledere på stedet har sagt at de forventer at antall døde vil stige «eksponentielt».

Mandag arbeider letemannskapene ved et område rundt gruvas kantine, der mange var samlet til matpause da demningen brast. En buss har blitt slukt av gjørma like ved.

Den nærliggende byen Brumadinho ble oversvømt av spillvann og slagg fra jernmalm da demningen brast fredag.

Samtidig starter folk å legge press på Vale, firmaet som eier gruvekomplekset der demningen brast. Senator Renan Calheiros har bedt Vales styre om å tre av, og statsadvokat Raquel Dodge sier at ledelsen i selskapet burde bli holdt ansvarlig for ulykken. Selskapets aksjer sank med 18 prosent mandag på børsen i New York.

Redningsarbeidet hadde noen timers pause søndag, da det var fare for at en annen nærliggende demning også kunne briste.

Demningen er del av gruvekomplekset Córrego do Feijão i delstaten Minas Gerais sørøst i landet.

(©NTB)