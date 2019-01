Ghani: Ingen fremgang i samtaler mellom USA og Taliban

Utenriks

Ghani viser til opplysninger fra USAs fredsutsending Zalmay Khalilzad som nylig avsluttet en runde med samtaler med Taliban-representanter i Qatars hovedstad Doha.

Ghani siterer Khalilzad på at partene diskuterte våpenhvile, men at det så langt ikke er noen fremgang. I uttalelsen fra presidentkontoret i Kabul mandag heter det også at Taliban krevde overfor Khalilzad at alle utenlandske styrker må trekkes ut av Afghanistan. Det ble ikke inngått noen enighet på dette punktet.

Det foreligger ingen kommentarer fra Khalilzad eller USAs ambassade i Kabul.

Uttalelsen fra Ghani demper tonen i uttalelser fra Khalilzad selv i starten av helgen da han sa det var gjort «betydelig fremgang» i samtalene med Taliban.

Ghani takker imidlertid Khalilzad og roser USAs innsats for å gjenoppta forhandlinger mellom den afghanske regjeringen og Taliban.

(©NTB)