Kamala Harris startet «valgkampen» med Trump-angrep

Utenriks

Harris, som kunngjorde sitt kandidatur for en uke siden, tok fatt på en nesten to år lang valgkamp med en tale på rådhustrappen i Los Angeles. Hun fremstilles som en kandidat som vil kjempe mot dem som «forsøker å så hat og splittelse».

– Vi står her i dag fordi vi må svare på et grunnleggende spørsmål: Hvem er vi? Hvem er vi som amerikanere? La oss svare at vi er bedre enn dette, sa Harris til dem som hadde kommet for å høre på. Hun lovet å samle landet, som er dypt splittet langs sosiale, kulturelle og politiske skillelinjer.

– Ikke vårt Amerika

Selv om hun aldri nevnte Trump ved navn, var det tydelig hvem Harris viste til da hun tegnet et svært lite flatterende bilde av presidenten og hans handlinger.

– Når vi har ledere som mobber og angriper den frie pressen og undergraver demokratiske institusjoner, så er ikke det vårt Amerika. Når hvit makt-representanter marsjerer og dreper i Charlottesville eller dreper uskyldige i en synagoge i Pittsburgh, så er ikke det vårt Amerika, sa hun.

54-åringen, som har sittet to år i sin første periode som senator, har som mål å bli landets første kvinnelige, svarte president. Hun har bakgrunn fra påtalemyndigheten, noe som har blitt møtt med skepsis fra enkelte på venstresiden i partiet. I valgkampen brukes hennes juridiske bakgrunn, men med vekt på at hun opptrer «på vegne av folket», som også er en aktors formelle posisjon i retten.

November 2020

Senator Elisabeth Warren har tidligere kunngjort at hun stiller som kandidat til Demokratenes nominasjonsvalg. Det spekuleres også høyt i amerikanske medier om senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden også vil stille til valg.

Nominasjonsvalgene holdes våren 2020, mens det neste presidentvalget skal holdes 3. november samme år.

(©NTB)