Polske nasjonalister demonstrerte i Auschwitz

Utenriks

Samtidig som statsminister Mateusz Morawiecki og andre representanter for det offisielle Polen mintes de drepte i nazistenes dødsleirer ved byen Oswiecim og 74-årsdagen for at sovjetiske soldater friga Auschwitz, holdt nasjonalistene sin egen markering.

– Den jødiske nasjon og Israel gjør alt for endre den polske nasjons historie. Det kan ikke polske patrioter tillate, sier høyrenasjonalisten Piotr Rybak, som var med på å arrangere søndagens demonstrasjon.

Mellom 1,1 og 1,2 millioner mennesker ble drept i leirene i Auschwitz-Birkenau. Dødsleirene utenfor Krakow var en del av Nazi-Tysklands utryddelse av de europeiske jødene.

Det diplomatiske forholdet mellom Polen og Israel har kjølnet etter at Polen i fjor forsøkte å gjøre det straffbart å si at Polen eller polakker var delaktige i folkemordet under den tyske okkupasjonen i andre verdenskrig. Rundt tre millioner av landets 3,2 millioner jøder ble drept i holocaust.

