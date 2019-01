Stabssjef: – Trump forberedt på ny nedstengning

Utenriks

Bare to dager etter at tidenes lengste nedstengning av deler av statsapparatet ble opphevet, gjør Mick Mulvaney det klart at president Trump er forberedt på å permittere statlige ansatte på nytt om kort tid.

Fredag skrev Trump under et vedtak som sikrer penger til driften av statsapparatet fram til 15. februar. Etter 35 dager uten lønn – og uten en jobb å gå til for mange føderalt ansatte – kan driften gjenopptas i tre uker. I løpet av de kommende ukene skal de to sidene i amerikansk politikk forsøke å komme fram til en varig budsjettavtale, men det er lite som tyder på at Demokratene vil gi Trump milliardene han krever til å bygge en grensemur mot Mexico.

– Ikke noe han ønsker

Presidenten virker kampklar, og søndag fikk fungerende stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus spørsmål om Trump er klar til å stenge statsapparatet igjen i februar.

– Ja, det tror jeg faktisk han er. Men jeg vil gjøre det helt klart at det ikke er noe han ønsker. Han ønsker ikke å erklære en unntakstilstand, men til sjuende og sist er presidentens mål å forsvare landet, og det vil han gjøre med eller uten Kongressen, sier Mulvaney. Trump har selv sagt at han kan stenge offentlig sektor på nytt dersom han ikke får pengene han har bedt om.

Demokraten Hakeem Jeffries i Representantenes hus, sier at «nedstengning er ikke er legitim forhandlingsteknikk når to deler av landets styre er politisk uenige». Republikaneren Kevin McCarthy mener på sin side at det er Demokratene som er urimelige.

– De har gitt penger til grensebarrierer tidligere, men nå nekter de simpelthen fordi det er Trump som ber om penger. Presidenten er den eneste som har opptrådt rimelig i disse forhandlingene, sier han.

– Mindre enn 50–50

Trump sier søndag at han tror sjansen er «mindre enn 50–50» for at forhandlerne i Kongressen kommer fram til en avtale som for slutt på konfrontasjonen rundt muren presidenten tok til orde for allerede fra starten av presidentvalgkampen.

– Personlig tror jeg det er mindre enn 50–50, men du har mange veldig bra folk i det utvalget, svarte Trump da avisen Wall Street Journal spurte om han tror forhandlerne vil komme opp med en avtale han kan akseptere. Han understreket samtidig at han fortsatt er innstilt på bygge muren uansett, om nødvendig ved å erklære en unntakstilstand ved grensa og bruke sine utvidede fullmakter.

Utvalget er en komité satt sammen av politikere fra begge sider i Representantenes hus og Senatet som skal se på pengebruken langs grensen mot Mexico.

800.000 uten lønn

Stabssjef Mulvaney ville ikke svare direkte på spørsmål om Trump kan ta til takke med mindre enn de 5,7 milliardene dollar han har bedt om, men antydet at presidenten kan være villig til å forhandle.

– Han har allerede gått til Demokratene og sagt at det ikke er snakk om en sammenhengende mur fra kyst til kyst.

Rundt 800.000 statlige ansatte ble permittert eller måtte jobbe uten lønn i den drøye måneden statsapparatet ikke fikk penger fordi Representantenes hus, Senatet og presidenten ikke kunne bli enige om et budsjett. For mange ble situasjonen ekstra vanskelig da det var lønningsdag under nedstengningen og ingen fikk betalt. Også mange underleverandører har slitt når det har vært betalingsstopp fra myndighetenes side.

(©NTB)