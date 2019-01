Boltons notatblokk: 5.000 soldater til Colombia

Utenriks

På spørsmål om å få en forklaring på notatene, som var godt synlige for pressefolkene, svarer Det hvite hus overfor Associated Press at «presidenten har sagt at alle muligheter ligger på bordet».

Bolton hadde med seg notatblokken til den daglige pressebrifingen i Det hvite hus mandag, der han deltok sammen med finansminister Steven Mnuchin som kunngjorde sanksjoner mot Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA. Selskapet bidrar med nesten 96 prosent til Venezuelas inntekt, ifølge tall fra AFP i forrige uke.

USA har så langt ikke kunngjort noe som helst som omfatter direkte militært engasjement i konflikten i Venezuela.

Colombia, som deler en 2.200 kilometer lang grense med kriserammede Venezuela, har nære forbindelser til USA, og Colombia står på USAs side i synet på president Nicolás Maduro. USA og Colombia støtter Venezuelas opposisjonsleder Guan Guaidó.

Colombias utenriksminister Carlos Holmes sier i en kort uttalelse at hans regjering ikke vet hvorfor Bolton hadde skrevet "5.000 soldater til Colombia» med håndskrift på notatblokken noen timer i forveien.

– Colombia vet ikke «betydningen eller begrunnelsen» for Boltons notater, uttalte Holmes, som la til at Colombia fortsetter «å handle politisk og på diplomatisk vis» for å gjenopprette demokratiet i Venezuela og tilrettelegge for nyvalg.

