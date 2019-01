Canada blir vertskap for Venezuela-møte

Utenriks

Gruppen vil på møtet «diskutere stegene de kan ta for å støtte Juan Guaidó og det venezuelanske folk», sier Canadas utenriksminister Chrystia Freeland.

Gruppen består av 13 søramerikanske land og Canada, og brorparten av medlemslandene har oppfordret Venezuelas president Nicolás Maduro til å tre av i det situasjonen stadig forverres i landet.

Det er mangler på både mat og medisin, og inflasjonen har skutt i været.

– Maduro-regimet sa fra seg all gjenværende legitimitet da det vant makten gjennom falske valg, sier Freeland.

Hun ber ham overlevere makten til Guaidó og nasjonalforsamlingen, som hun sier er den eneste demokratisk valgte institusjonen i Venezuela.

Guaidó er blitt anerkjent som midlertidig president av en rekke land, blant annet USA.

Til tross for at landene har kuttet alle bånd sier Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza at det flere ganger har blitt holdt møter mellom tjenestegjørende personell fra begge sider.

– Vi handler i god tro fra Venezuela. Vi håper å se USA gjøre det samme, sier han ved en opptreden på statlig TV.

Under opptredenen viste han fram bilder av James Story og en ledende diplomat fra den venezuelanske regjeringen som bevis på møtene, som skal ha pågått over fire fortløpende dager forrige uke, inkludert onsdag, da Guaidó erklærte at han er interimpresident.

Ifølge Arreaza er møtene ment å skulle skape en åpen dialog mellom USA og Maduros regjering. USA har verken bekreftet eller avkreftet at møtene fant sted.

