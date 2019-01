Utenriks

Underhuset i London vedtok tirsdag kveld et krav om at utmeldingsavtalens løsninger for Nord-Irland – avtalens såkalte backstop – må endres før avtalen kan godkjennes.

Det kommer ikke på tale, lyder det umiddelbare svaret fra EU.

– Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikke åpen for reforhandling, sier en talsmann for president Tusk.