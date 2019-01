Fem politifolk såret i skuddveksling i USA

Utenriks

Hendelsen fant sted i forbindelse med et oppdrag i et boligområde sørøst i byen mandag ettermiddag, opplyser politiet. Politifolkene hadde med seg en ransakingsordre da de gikk til aksjon mot et hus der de mener det ble solgt heroin. Politisjef Art Acevedo sier politifolkene ble beskutt umiddelbart etter at de hadde slått inn døren og tatt seg inn i huset.

En av de fem ble skutt i beinet, en annen i skulderen og en i ansiktet, opplyser den lokale TV-stasjonen KHOU. Ytterligere en av politifolkene ble skutt. Acevedo sier to politifolk ble truffet i halsen og at tilstanden deres er kritisk. Personen som ble truffet i skulderen, ble skrevet ut fra sykehuset etter kort tid. I tillegg til de fire som ble skutt, pådro en av politifolkene seg en kneskade.

To mistenkte døde i skyteepisoden, mens ytterligere en befant seg inne i huset politiet rykket ut til, opplyser kilder til TV-stasjonen.

(©NTB)