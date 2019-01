Søreide mener utkastelse av Hebron-observatører kan være brudd på Oslo-avtalene

Utenriks

– Den ensidige israelske beslutningen kan bety at gjennomføringen av en viktig del av Oslo-avtalene avbrytes, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse tirsdag kveld.

Kvelden før opplyste Israels statsminister Benjamin Netanyahu at den norskledede observatørstyrken på den okkuperte Vestbredden ikke vil få fornyet mandatet.

– Israelske myndigheter informerte i går kveld vår ambassadør i Tel Aviv om at Israel ønsker å avslutte den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), sier Søreide i den første kommentaren fra UD siden Netanyahus beslutning ble kjent gjennom israelske medier.

Uklart tidspunkt

– Styrken har vært ledet av Norge siden den ble opprettet for 22 år siden. Observatørstyrken er hjemlet i Oslo-avtalene og har blitt fornyet hver sjette måned av begge parter. PLO ønsker på sin side at TIPH skal videreføres.

Det nåværende mandatet utløper ifølge israelske medier allerede torsdag denne uka. Men i uttalelsen fra det norske Utenriksdepartementet oppgis ingen datoer for når de skal trekkes ut.

– Overfor israelske myndigheter har deltakerlandene i TIPH krevd sikkerhetsgarantier og fortsatt immunitet for observatørene fram til styrken er avviklet.

64 observatører

Søreide understreker at bidragene til TIPH er noe Norge gjør for Israel og palestinerne etter anmodning fra dem.

– Vi må derfor forholde oss til at Israel nå sier at de ikke lenger ser behov for at styrken er til stede i Hebron, samtidig som den andre parten i konflikten ønsker at styrken skal videreføres.

TIPH består av 64 observatører fra Norge, Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia, samt 13 lokalt ansatte. Nyheten om at de må pakke kofferten kom overraskende på styrkens leder, den tidligere polititoppen Einar H. Aas.

– Jeg forholder meg til at mandatet blir avsluttet. Ellers henviser jeg til UD, er alt Aas sier til NTB tirsdag kveld.

Hebron-avtalen

Aas ble kjent med Netanyahus beslutning via mediene. Den norske ambassaden i Tel Aviv og de andre TIPH-landene har hatt møte med israelsk UD tirsdag, og norske representanter har også møtt palestinske myndigheter om saken.

Om beslutningen om å kaste ut TIPH også innebærer at Israel trekker seg fra Hebron-avtalen, er uklart. Den avtalen ble undertegnet av Netanyahu og daværende PLO-sjef Yasser Arafat i 1997 og førte til at israelske styrker trakk seg ut av rundt 80 prosent av Hebron.

Palestina ba tirsdag FN utplassere en fredsstyrke i Øst-Jerusalem og på Vestbredden, som ble okkupert av Israel i 1967. FN har foreløpig ikke svart, men FNs høykommissær for menneskerettigheter understreker at Israel som okkupasjonsmakt er forpliktet til å beskytte sivile palestinere mot voldelige bosettere.

Lekket rapport

I desember gjenga avisa Haaretz innholdet i en rapport der TIPH slo fast at israelske bosettere og soldater har utsatt palestinerne i Hebron for systematisk og jevnlig trakassering og overgrep de siste 20-årene.

Israelske myndigheter nektet å kommentere anklagene, men rapporten kan ha vært spikeren i kista for observatørstyrken.